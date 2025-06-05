Брейлсфорда отстранят от оперативного управления в «Манчестер Юнайтед»

Роль Дэйва Брейлсфорда в «Манчестер Юнайтед» сократится в связи с кадровыми перестановками, планируемыми совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом, сообщает AP. В этом сезоне он руководил футбольными операциями клуба.

Предполагается, что специалист вернется к своей должности спортивного директора компании INEOS, являющейся совладельцем клуба. Он останется в руководстве «МЮ», однако его участие в повседневной жизни будет сокращено.

В сезоне-2024/25 «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в АПЛ и проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» (0:1).