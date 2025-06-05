Брейлсфорда отстранят от оперативного управления в «Манчестер Юнайтед»
Роль Дэйва Брейлсфорда в «Манчестер Юнайтед» сократится в связи с кадровыми перестановками, планируемыми совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом, сообщает AP. В этом сезоне он руководил футбольными операциями клуба.
Предполагается, что специалист вернется к своей должности спортивного директора компании INEOS, являющейся совладельцем клуба. Он останется в руководстве «МЮ», однако его участие в повседневной жизни будет сокращено.
В сезоне-2024/25 «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в АПЛ и проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» (0:1).
Источник: AP
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|
2
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
3
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|16-5
|10
|
4
|Брентфорд
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
5
|Лидс
|5
|2
|3
|0
|7-3
|9
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
8
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
9
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
11
|Ипсвич
|5
|2
|0
|3
|7-11
|6
|
12
|МЮ
|5
|1
|2
|2
|8-8
|5
|
13
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Кристал Пэлас
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Сандерленд
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|
16
|Астон Вилла
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|
17
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
18
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
19
|Тоттенхэм
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2
|
20
|Фулхэм
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
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|10.10
|14:30
|Арсенал – Лидс
|- : -
|10.10
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|10.10
|17:00
|Челси – Борнмут
|- : -
|10.10
|17:00
|Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|10.10
|17:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|10.10
|19:30
|МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|11.10
|16:00
|Кристал Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|11.10
|16:00
|Халл Сити – Эвертон
|- : -
|11.10
|18:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|12.10
|22:00
|Ковентри – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|2
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0
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