«Брентфорд» ждет результатов медицинского обследования Эриксена

Полузащитник Кристиан Эриксен может стать игроком «Брентфорда». Однако английский клуб до сих пор не получил результатов медицинского обследования игрока, что является ключевым моментом для заключения контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что датчанин уже согласовал контракт с английским клубом до конца сезона с опцией продления на год.

В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.