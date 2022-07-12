«Брентфорд» заплатит 16 миллионов фунтов за форварда «Халла»

«Брентфорд» близок к покупке форварда «Халла» Кина Льюис-Поттера, сообщает The Athletic.

По информации источника, «пчелы» готовы заплатить за 21-летнего англичанина 16 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 20 миллионов фунтов с учетом бонусов. Сообщается, что футболист в ближайшее время пройдет медобследование для завершения сделки.

В сезоне-2021/22 Льюис-Поттер забил 13 голов и сделал 3 результативных передачи в 48 матчах за «Халл» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10,8 миллиона фунтов.