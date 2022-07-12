«Брентфорд» заплатит 16 миллионов фунтов за форварда «Халла»
«Брентфорд» близок к покупке форварда «Халла» Кина Льюис-Поттера, сообщает The Athletic.
По информации источника, «пчелы» готовы заплатить за 21-летнего англичанина 16 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 20 миллионов фунтов с учетом бонусов. Сообщается, что футболист в ближайшее время пройдет медобследование для завершения сделки.
В сезоне-2021/22 Льюис-Поттер забил 13 голов и сделал 3 результативных передачи в 48 матчах за «Халл» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10,8 миллиона фунтов.
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0
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7
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0-0
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9
|Брайтон
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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