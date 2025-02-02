«Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» и прервал 4-матчевую серию поражений в АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде победил «Брентфорд» в матче 24-го тура АПЛ — 2:0.

Лондонцы открыли счет на 29-й минуте благодаря автоголу Виталия Янельта. На 87-й минуте преимущество гостей удвоил Пап Метар Сарр.

«Тоттенхэм» (27 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и 7-матчевую серию без побед в АПЛ. Команда Анге Постекоглу поднялась на 14-е место.

«Брентфорд» (31) остается 11-м в турнирной таблице.