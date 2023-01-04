«Брентфорд» предложил 25 миллионов евро за форварда «Фрайбурга» Шаде

«Брентфорд» близок к покупке нападающего «Фрайбурга» Кевина Шаде, сообщает Times.

По данным источника, английский клуб предложил 25 миллионов евро за 21-летнего немца. Утверждается, что футболист уже прошел медицинское обследование для завершения перехода.

В сезоне-2022/23 Шаде забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за «Фрайбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.