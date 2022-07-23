«Брентфорд» подписал контракт на 2 года с бывшим защитником «Бернли» Ми

Защитник Бен Ми стал футболистом «Брентфорда».

«Пчелы» заключили контракт с 32-летним англичанином на 2 года.

Предыдущим клубом Ми был «Бернли», за который он выступал с июля 2011 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола в 24 матчах за команду.

Ми ушел из «Бернли» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.