«Брентфорд» по-прежнему уверен в сохранении Эриксена

«Брентфорд» по-прежнему уверен, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде.

BBC Sport утверждает, что клуб надеется на заключение еще одной сделки с 30-летним игроком.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Лестера» и «Эвертона».

Также сообщалось, что Эриксен получил новое предложение от «Брентфорда». Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на счету датчанина 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за команду.