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Сегодня, 18:05

«Брентфорд» первым в истории АПЛ смог забить гол на 1-й минуте в 3 матчах подряд

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Брентфорд» открыл счет в матче с «Вест Хэмом» на 1-й минуте.
Фото Reuters

«Брентфорд» стал первым клубом в истории АПЛ, который смог забить гол на забил на 1-й минуте в 3 турах подряд.

Лондонский клуб открыл счет в матче 4-го тура с «Манчестер Сити» на 23-й секунде первого тайма, 5-го с «Тоттенхэмом» — на 24-й секунде и 6-го с «Вест Хэмом» — на 37-й секунде.

Перед началом текущего тура «Брентфорд» занимал 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 5 набранными очками.

Источник: Opta Sports
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
6
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
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Ньюкасл – Ман. Сити
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