«Брентфорд» первым в истории АПЛ смог забить гол на 1-й минуте в 3 матчах подряд

«Брентфорд» стал первым клубом в истории АПЛ, который смог забить гол на забил на 1-й минуте в 3 турах подряд.

Лондонский клуб открыл счет в матче 4-го тура с «Манчестер Сити» на 23-й секунде первого тайма, 5-го с «Тоттенхэмом» — на 24-й секунде и 6-го с «Вест Хэмом» — на 37-й секунде.

Перед началом текущего тура «Брентфорд» занимал 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 5 набранными очками.