«Брентфорд» разгромил «Олдхэм» в Кубке лиги со счетом 7:0, «Эвертон» по пенальти проиграл «Куинз Парк Рейнджерс»
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Брентфорд» разгромил «Олдхэм» (7:0). «Бернли» победил «Рочдэйл» (4:1). «Эвертон» в серии пенальти уступил «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2, пенальти — 7:8). «Лидс» по пенальти прошел «Фулхэм» (0:0, пенальти — 6:5).
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Бернли» — «Рочдэйл» — 4:1 (0:0)
Голы: Бисли, 47 (0:1). Родригес, 50 (1:1). Родригес, 60 (2:1). Родригес, 62 (3:1). Родригес, 77 (4:1).
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Тарковски, Корне, Коллинз, Корк, Уэствуд (Лоутон, 78), Леннон, Родригес (Вуд, 77), Выдра.
Предупреждение: Тарковски, 63.
Судья: Элтрингем.
21 сентября. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Брентфорд» — «Олдхэм» — 7:0 (5:0)
Голы: Форсс, 3 — с пенальти (1:0). Форсс, 16 (2:0). Висса, 38 (3:0). Диарра, 43 — в свои ворота (4:0). Форсс, 44 (5:0). Форсс, 60 (6:0). Висса, 87 (7:0).
«Брентфорд»: Фернандес, Йергенсен, Роэрслев Расмуссен (Стивенс, 71), Томпсон, Гуд, Годдос, Йенсен, Оньека (Бидструп, 71), Висса, Фосу (Пирт-Харрис, 71), Форсс.
Судья: Хупер.
21 сентября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити»
«Куинз Парк Рейнджерс» — «Эвертон» — 2:2 (2:1). Пенальти — 8:7
Голы: Остин, 18 (1:0). Динь, 30 (1:1). Остин, 34 (2:1). Таунсенд, 47 (2:2).
«Эвертон»: Бегович, Динь (Кин, 80), Кенни, Холгейт, Годфри, Андре Гомеш (Дукуре, 58), Дэйвис, Таунсенд, Рондон (Грэй, 73), Ивоби, Гордон.
Судья: Френд.
21 сентября. Лондон. Стадион «Лофтус Роуд».
«Престон Норт Энд» — «Челтенхэм Таун» — 4:1 (2:0)
21 сентября. Престон. Стадион «Дипдейл».
«Уиган Атлетик» — «Сандерленд» — 0:2 (0:1)
21 сентября. Уиган. Стадион «DW Stadium».
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