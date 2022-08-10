«Брентфорд» объявил о подписании полузащитника «Самподории» Миккеля Дамсгора.

22-летний датчанин подписал контракт до 2027 года. Сумма сделки составила около 20 миллионов евро.

Дамсгор стал шестым датчанином в составе английского клуба.

Миккель Дамсгор. ФК «Брентофорд»

В прошлом сезоне Дамсгор принял участие в 12 матчах «Сампдории» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.