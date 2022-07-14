«Брентфорд» подписал экс-голкипера «Лацио» Стракошу. На албанца претендовали «МЮ» и «Челси»
«Брентфорд» подписал четырехлетний контракт с вратарем Стракошей
«Брентфорд» объявил о подписании четырехлетнего контракта с вратарем Томасом Стракошей.
Ранее интерес к 27-летнему албанцу проявляли «МЮ» и «Челси».
Стракоша в летнее трансферное окно покинул «Лацио» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 31 матч за римский клуб, в которых он пропустил 36 мячей.
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|0
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8
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|0
|0
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|0
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14
|Астон Вилла
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
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|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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