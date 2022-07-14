«Брентфорд» подписал экс-голкипера «Лацио» Стракошу. На албанца претендовали «МЮ» и «Челси»

«Брентфорд» объявил о подписании четырехлетнего контракта с вратарем Томасом Стракошей.

Ранее интерес к 27-летнему албанцу проявляли «МЮ» и «Челси».

Стракоша в летнее трансферное окно покинул «Лацио» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 31 матч за римский клуб, в которых он пропустил 36 мячей.