"Брентфорд", "Ньюпорт", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" пробились в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялись переигровки 1/16 финала Кубка Англии.

"Брентфорд" обыграл "Барнет" (3:1) и в 1/8 финала сыграет против "Суонси". "Ньюпорт" выиграл у "Мидлсбро" (2:0) и в 1/8 будет играть против "Манчестер Сити".

"Куинз Парк Рейнджерс" после победы над "Портсмутом" (2:0) в следующей стадии будет противостоять "Уотфорду".

"Вулверхэмптон" выиграл у "Шрусбери" (3:2) и в 1/8 финала сыграет с "Бристоль Сити".

Кубок Англии

1/16 финала

Переигровки

"Брентфорд" - "Барнет" - 3:1 (2:0)

Голы: Канос, 7 (1:0). Жанвье, 32 (2:0). Мопей, 71 (3:0). Тутонда, 74 (3:1).

Судья: Ист.

5 февраля. Брентфорд. Стадион "Griffin Park".

"Ньюпорт Каунти" - "Мидлсбро" - 2:0 (0:0)

Голы: Уиллмотт, 47 (1:0). Амонд, 67 (2:0).

Судья: Аттуэлл .

5 февраля. Ньюпорт. Стадион "Rodney Parade".

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Портсмут" - 2:0 (0:0)

Голы: Уэллс, 70 (1:0). Смит, 77 (2:0).

Судья: Кут.

5 февраля. Лондон. Стадион "Loftus Road

"Вулверхэмптон" - "Шрусбери - 3:2 (2:2)

Голы: Доэрти, 2 (1:0). Болтон, 11 (1:1). Лорен, 39 (1:2). Доэрти, 45+6 (2:2). Иван Кавалейру, 62 (3:2).

"Вулверхэмптон": Радди, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Саисс, Гиббс-Уайт, Иван Кавалейру (Эннис, 88), Траоре (Хименес, 77), Элдер Кошта (Жоау Моутинью, 69).

Судья: Проберт.

5 февраля. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".