«Ноттингем Форест» победил «Брентфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

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В чемпионате Англии завершились три матча 17-го тура.

«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы забили Ола Айна и Энтони Эланга.

«Ипсвич» дома крупно проиграл «Ньюкаслу» — 0:4. Хет-трик в матче оформил Александр Исак, еще один мяч забил Джейкоб Мерфи.

«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью — 1:1. На гол Матса Виффера ответил Мохаммед Кудус.

«Ноттингем Форест» с 31 очком поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (26) занимает пятое место, «Брайтон» (25) — 9-е, «Брентфорд» (23) — 12-е, «Вест Хэм» (20) — 14-е, «Ипсвич» (12) — 18-е.