«Брентфорд» назначил тренера по стандартам Эндрюса на пост главного тренера

«Брентфорд» объявил о назначении Кита Эндрюса на пост главного тренера команды.

На этой должности 44-летний специалист сменил Томаса Франка, который 12 июня подписал 3-летний контракт с «Тоттенхэмом».

Эндрюс работает в «Брентфорде» с лета 2024 года, он занимал пост тренера по стандартным положениям. Ранее он работал ассистентом главного тренера в «Шеффилд Юнайтед», «Милтон-Кинс Донс» и сборной Ирландии.