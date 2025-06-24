«Брентфорд» намерен назначить новым главным тренером Эндрюса
«Брентфорд» должен объявить о назначении Кита Эндрюса своим новым главным тренером на этой неделе, сообщает Sky Sports.
По данным источника, окончательно кандидатура 44-летнего ирландца еще не согласована. В «Брентфорде» провели переговоры с несколькими европейскими тренерами, однако решили остановиться на том, кто знает клуб и его систему. Эндрюс с 2024 года работал в тренерском штабе Томаса Франка до его ухода в «Тоттенхэм».
Также ирландец входил в тренерские штабы «Шеффилд Юнайтед», «МК Донс», молодежной и основной сборных своей страны.
Новости