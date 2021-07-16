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«Брентфорд» может потратить рекордную сумму на защитника «Селтика»

09:35
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Защитник «Селтика» Кристоффер Айер близок к переходу в «Брентфорд», сообщает The Sun.

По информации источника, «пчелы» намерены купить 23-летнего норвежца этим летом. Сообщается, что футболист может обойтись «Брентфорду» в 13,5 миллиона фунтов, что станет рекордным трансфером в истории клуба.

В сезоне-2020/21 Айер провел 46 матчей за «Селтик», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6,3 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15602485/brentford-ajer-celtic-record-transfer/

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Иван Торопцев все материалы автора

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