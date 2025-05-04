«Брентфорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 35-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 4 мая. Матч пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ (видео онлайн)



Ключевые события противостояния «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.

04 мая, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)

Команда из Брентфорда набрала 49 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Красные с 39 баллами располагается на 15-й строчке премьер-лиги.

