«Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 6-м туре чемпионата Англии в субботу, 27 сентября. Матч пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

27 сентября, 14:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)

По итогам 5-ти туров премьер-лиги команда из Брентфорда набрала четыре очка и занимает 17-е место в турнирной таблице, а красные с семью баллами идут на 11-й строчке чемпионата.