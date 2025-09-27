Футбол
27 сентября, 16:28

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду», Фернандеш не реализовал пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брентфорду» в матче 6-го тура АПЛ — 1:3.

Победу хозяевам принес дубль Игора Тиаго. Бразилец отличился на 8-й и 20-й минутах. Единственный гол манкунианцев на 26-й минуте забил Беньямин Шешко.

На 76-й минуте Бруну Фернандеш мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Матиас Йенсен.

«Брентфорд» (7 очков) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (7) уступает по дополнительным показателям и идет 13-м.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.
27 сентября, 14:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:1
Манчестер Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
    • «Челси» — «Брайтон»: трансляция матча АПЛ онлайн

    Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» прерывали — зрителю стало плохо на трибунах
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
    2
    		 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
    3
    		 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
    4
    		 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
    5
    		 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
    6
    		 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
    7
    		 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
    8
    		 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
    9
    		 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
    10
    		 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
    11
    		 Челси 6 2 2 2 11-8 8
    12
    		 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
    13
    		 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
    14
    		 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
    15
    		 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
    16
    		 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
    17
    		 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
    18
    		 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
    19
    		 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
    20
    		 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Борнмут – Фулхэм
    		 - : -
    4.10 14:30
    Лидс – Тоттенхэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    Арсенал – Вест Хэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    МЮ – Сандерленд
    		 - : -
    4.10 19:30
    Челси – Ливерпуль
    		 - : -
    5.10 16:00
    Астон Вилла – Бернли
    		 - : -
    5.10 16:00
    Эвертон – Кр. Пэлас
    		 - : -
    5.10 16:00
    Ньюкасл – Нот. Форест
    		 - : -
    5.10 16:00
    Вулверхэмптон – Брайтон
    		 - : -
    5.10 18:30
    Брентфорд – Ман. Сити
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлин Холанн

    Эрлин Холанн

    Манчестер Сити

    		 8
    Джейдон Энтони

    Джейдон Энтони

    Бернли

    		 4
    Антуан Семеньо

    Антуан Семеньо

    Борнмут

    		 4
    П
    Джек Грилиш

    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Гранит Джака

    Гранит Джака

    Сандерленд

    		 3
    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Вест Хэм

    		 3
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава

    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 5 1 1
    Тоте Гомеш

    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 6 1 1
    Тревор Чалоба

    Тревор Чалоба

    Челси

    		 6 1 1
    Вся статистика

