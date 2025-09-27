«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду», Фернандеш не реализовал пенальти

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брентфорду» в матче 6-го тура АПЛ — 1:3.

Победу хозяевам принес дубль Игора Тиаго. Бразилец отличился на 8-й и 20-й минутах. Единственный гол манкунианцев на 26-й минуте забил Беньямин Шешко.

На 76-й минуте Бруну Фернандеш мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Матиас Йенсен.

«Брентфорд» (7 очков) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (7) уступает по дополнительным показателям и идет 13-м.