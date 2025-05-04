Футбол
4 мая, 17:56

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» и до 6 матчей продлил серию без побед в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брентфорду» в матче 35-го тура АПЛ — 3:4.

Победу хозяевам принесли дубль Кевина Шаде (33-я и 70-я минуты), автогол Люка Шоу (27-я) и гол Йоана Висса (74-я).

У манкунианцев отличились Мейсон Маунт (14-я), Алехандро Гарначо (82-я) и Амад Диалло (90+5-я).

«Манчестер Юнайтед» (39 очков) остается на 15-м месте в АПЛ. Команда Рубена Аморима до 6 матчей продлила серию без побед в АПЛ.

«Брентфорд» (52) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.
04 мая, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
4:3
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
