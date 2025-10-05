«Брентфорд» и «Манчестер Сити» встретятся в матче чемпионата Англии

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» встретятся в матче седьмого тура английской премьер-лиги в воскресенье, 5 октября. Игра будет проходить на стадионе «Gtech Community» в Брентфорде, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити» в 7-м туре АПЛ

Следить за ключевыми событиями игры «Брентфорд» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

05 октября, 18:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)

В России нет официальных трансляций матчей английской премьер-лиги. Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В шести турах чемпионата Англии «Брентфорд» набрал 7 очков, «Манчестер Сити» — 10. В шестом туре «Брентфорд» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, а «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (5:1).