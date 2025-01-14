«Брентфорд» и «Манчестер Сити» сыграют в чемпионате Англии 14 января

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» сыграют в 21-м туре чемпионата Англии во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия), начало — в 22.30 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Брентфорд» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

После 20 туров АПЛ сезона-2024/25 «Брентфорд» набрал 27 очков и занимал 11-е место в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» — 23 очка и 13-я строчка.