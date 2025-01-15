«Манчестер Сити» упустил победу над «Брентфордом», ведя в счете 2:0

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:2. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Фил Фоден открыл счет, а на 78-й минуте оформил дубль. Спустя 5 минут Йоан Висса отыграл один мяч, а второй гол хозева забили в добавленное время.

«Манчестер Сити» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» идет на 10-й строчке — 28 очков.