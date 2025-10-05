Футбол
Сегодня, 20:25

Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче 7-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Эрлин Холанн. Нападающий забил в девятом матче подряд с учетом игр сборной Норвегии, у него 16 мячей в этих встречах.

«Манчестер Сити» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками. «Брентфорд» идет на 16-й строчке с 7 очками.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Эвертоном», а «Брентфорд» встретится на выезде с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
05 октября, 18:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
0:1
Манчестер Сити

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Сити
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» проиграл «Эвертону» в АПЛ, «Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 5 1 1 14-3 16
2
 Ливерпуль 7 5 0 2 13-9 15
3
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
4
 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
5
 Ман. Сити 7 4 1 2 15-6 13
6
 Кр. Пэлас 7 3 3 1 9-5 12
7
 Челси 7 3 2 2 13-9 11
8
 Эвертон 7 3 2 2 9-7 11
9
 Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11
10
 МЮ 7 3 1 3 9-11 10
11
 Ньюкасл 7 2 3 2 6-5 9
12
 Астон Вилла 7 2 3 2 6-7 9
13
 Брайтон 7 2 3 2 10-10 9
14
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
15
 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
16
 Брентфорд 7 2 1 4 9-12 7
17
 Нот. Форест 7 1 2 4 5-12 5
18
 Бернли 7 1 1 5 7-15 4
19
 Вест Хэм 7 1 1 5 6-16 4
20
 Вулверхэмптон 7 0 2 5 5-14 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 2
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 2 : 0
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 1
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 2 : 1
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 2 : 1
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 1
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 9
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус

Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

