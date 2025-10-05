Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче 7-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Эрлин Холанн. Нападающий забил в девятом матче подряд с учетом игр сборной Норвегии, у него 16 мячей в этих встречах.
«Манчестер Сити» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками. «Брентфорд» идет на 16-й строчке с 7 очками.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Эвертоном», а «Брентфорд» встретится на выезде с «Вест Хэмом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Ман. Сити
|7
|4
|1
|2
|15-6
|13
|
6
|Кр. Пэлас
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Эвертон
|7
|3
|2
|2
|9-7
|11
|
9
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
11
|Ньюкасл
|7
|2
|3
|2
|6-5
|9
|
12
|Астон Вилла
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
13
|Брайтон
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|
14
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
15
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
16
|Брентфорд
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|
17
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|7-15
|4
|
19
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 1
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
Новости