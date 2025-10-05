Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче 7-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Эрлин Холанн. Нападающий забил в девятом матче подряд с учетом игр сборной Норвегии, у него 16 мячей в этих встречах.

«Манчестер Сити» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками. «Брентфорд» идет на 16-й строчке с 7 очками.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Эвертоном», а «Брентфорд» встретится на выезде с «Вест Хэмом».