«Ливерпуль» победил «Брентфорд», Нуньес сделал дубль после 90-й минуты

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«Ливерпуль» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии победил «Брентфорд» (2:0).

Нападающий Дарвин Нуньес забил оба гола в добавленное время.

«Красные» лидируют в турнирной таблице АПЛ с 50 очками, «Брентфорд» (28 очков) занимает 11-е место.