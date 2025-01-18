«Ливерпуль» победил «Брентфорд», Нуньес сделал дубль после 90-й минуты
«Ливерпуль» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии победил «Брентфорд» (2:0).
Нападающий Дарвин Нуньес забил оба гола в добавленное время.
«Красные» лидируют в турнирной таблице АПЛ с 50 очками, «Брентфорд» (28 очков) занимает 11-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|
7
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
8
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
9
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|
10
|Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|
11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|
13
|МЮ
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|
14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|
15
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|
19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|
20
|Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 4
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|0 : 2
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|0 : 2
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|0 : 2
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|- : -
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|17
|1
|5
Новости