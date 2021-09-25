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3:3! «Ливерпуль» не смог победить «Брентфорд»

21:38
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«Ливерпуль» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 3:3.

В составе гостей один из голов забил Мохамед Салах. Для Салаха этот гол стал 100-м в составе «Ливерпуля» в АПЛ. Для достижения этого результата ему потребовалось провести 151 матч.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Брентфорд» — «Ливерпуль» — 3:3 (1:1)

Голы: Пиннок, 27 (1:0). Диогу Жота, 31 (1:1). Салах, 54 (1:2). Янельт, 63 (2:2). Джонс, 67 (2:3). Висса, 82 (3:3).

«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок (Йергенсен, 42), Нергор (Висса, 78), Янельт, Оньека (Баптист, 68), Тони, Канос, Мбеумо.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Фабинью, Джонс (Роберту Фирмину, 68), Салах, Мане, Диогу Жота.

Предупреждения: Оньека, 44. Робертсон, 70.

Судья: Аттуэлл (Англия).

25 сентября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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