3:3! «Ливерпуль» не смог победить «Брентфорд»
«Ливерпуль» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 3:3.
В составе гостей один из голов забил Мохамед Салах. Для Салаха этот гол стал 100-м в составе «Ливерпуля» в АПЛ. Для достижения этого результата ему потребовалось провести 151 матч.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Брентфорд» — «Ливерпуль» — 3:3 (1:1)
Голы: Пиннок, 27 (1:0). Диогу Жота, 31 (1:1). Салах, 54 (1:2). Янельт, 63 (2:2). Джонс, 67 (2:3). Висса, 82 (3:3).
«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер, Пиннок (Йергенсен, 42), Нергор (Висса, 78), Янельт, Оньека (Баптист, 68), Тони, Канос, Мбеумо.
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Фабинью, Джонс (Роберту Фирмину, 68), Салах, Мане, Диогу Жота.
Предупреждения: Оньека, 44. Робертсон, 70.
Судья: Аттуэлл (Англия).
25 сентября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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