«Брентфорд» в первом туре АПЛ обыграл «Кристал Пэлас»

«Брентфорд» в матче 1-го тура АПЛ на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Брайан Мбеумо и Йоан Висса, еще один гол в свои ворота забил защитник Этан Пиннок.

В следующем матче «Брентфорд» 25 августа встретится с «Ливерпулем», «Кристал Пэлас» днем ранее примет «Вест Хэм».