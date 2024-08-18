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Сегодня, 18:00

«Брентфорд» в первом туре АПЛ обыграл «Кристал Пэлас»

Сергей Разин
корреспондент
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«Брентфорд» в матче 1-го тура АПЛ на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Брайан Мбеумо и Йоан Висса, еще один гол в свои ворота забил защитник Этан Пиннок.

В следующем матче «Брентфорд» 25 августа встретится с «Ливерпулем», «Кристал Пэлас» днем ранее примет «Вест Хэм».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:1
Кристал Пэлас

ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
0
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Неделя

«Челси» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
5
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
9
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
10
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
11
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
17
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
19
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
20
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 2
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 2 : 1
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 1
П
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
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