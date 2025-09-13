«Брентфорд» — «Челси»: трансляцию матча чемпионата Англии
«Брентфорд» и «Челси» сыграют в чемпионате Англии 13 сентября
«Брентфорд» и «Челси» сыграют в 4-м туре чемпионата Англии в субботу, 13 сентября. Игра состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брэдфорде (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.
«Брентфорд» — «Челси»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события игры «Брентфорд» — «Челси» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В трех турах АПЛ клуб из Брэдфорда набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице, «синие» с семью очками шли вторыми в чемпионате.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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|0-0
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
|0
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20
|Халл Сити
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28 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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