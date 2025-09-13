«Брентфорд» и «Челси» сыграют в 4-м туре чемпионата Англии в субботу, 13 сентября. Игра состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брэдфорде (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Брентфорд» — «Челси» : трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события игры «Брентфорд» — «Челси» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.

13 сентября 2025, 22:00. Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд)

В трех турах АПЛ клуб из Брэдфорда набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице, «синие» с семью очками шли вторыми в чемпионате.

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