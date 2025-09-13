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13 сентября 2025, 20:00

«Брентфорд» — «Челси»: трансляцию матча чемпионата Англии

«Брентфорд» и «Челси» сыграют в чемпионате Англии 13 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Челси» Марк Кукурелья и Ромео Лавиа.
Фото Reuters

«Брентфорд» и «Челси» сыграют в 4-м туре чемпионата Англии в субботу, 13 сентября. Игра состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брэдфорде (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Брентфорд» — «Челси»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события игры «Брентфорд» — «Челси» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.
13 сентября 2025, 22:00. Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд)
Брентфорд
2:2
Челси

В трех турах АПЛ клуб из Брэдфорда набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице, «синие» с семью очками шли вторыми в чемпионате.

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Футбол
ФК Брентфорд
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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