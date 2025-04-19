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Сегодня, 19:33

«Брентфорд» в большинстве победил «Брайтон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брентфорд» дома обыграл «Брайтон» в матче 33-го тура АПЛ — 4:2.

Дубль у хозяев оформил Брайан Мбеумо (9-я и 48-я минуты). По голу забили Йоан Висса (58-я) и Кристиан Нергор (90+5-я).

У гостей отличились Данни Уэлбек (45+3-я) и Каору Митома (81-я).

«Брайтон» играл в меньшинстве с 61-й минуте — красную карточку получил Жоау Педру.

«Брентфорд» (46 очков) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
4:2
Брайтон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
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«Манчестер Сити» переиграл «Эвертон» в АПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Ньюкасл 32 18 5 9 61-40 59
4
 Ман. Сити 33 17 7 9 64-42 58
5
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 33 11 11 11 41-45 44
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
17
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 4 : 2
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Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 0
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Эвертон – Ман. Сити
 0 : 2
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
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