«Брентфорд» в большинстве победил «Брайтон»

«Брентфорд» дома обыграл «Брайтон» в матче 33-го тура АПЛ — 4:2.

Дубль у хозяев оформил Брайан Мбеумо (9-я и 48-я минуты). По голу забили Йоан Висса (58-я) и Кристиан Нергор (90+5-я).

У гостей отличились Данни Уэлбек (45+3-я) и Каору Митома (81-я).

«Брайтон» играл в меньшинстве с 61-й минуте — красную карточку получил Жоау Педру.

«Брентфорд» (46 очков) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.