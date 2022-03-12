Дубль Тони принес «Брентфорду» победу над «Бернли»

«Брентфорд» одолел «Бернли» в матче 29-го тура чемпионата Англии. Хозяева переиграли соперника со счетом — 2:0.

Автором победного мяча стал нападающий Айван Тони. Он же реализовал пернальти в концовке встречи и оформил дубль.

«Брентфорд» одержал вторую победу подряд и набрал 30 очков, занимая 15-е место. «Бернли» остается в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке (21 очко).