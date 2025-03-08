Гол Уоткинса принес «Астон Вилле» победу над «Брентфордом»

«Астон Вилла» в гостях обыграла «Брентфорд» в матче 28-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 49-й минуте забил Олли Уоткинс.

«Астон Вилла» (45 очков) поднялась на седьмое место в АПЛ. «Брентфорд» (38) идет 12-м в турнирной таблице.