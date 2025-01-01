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Сегодня, 22:26

«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и вернулся на второе место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Арсенала» Габриэль Мартинелли празднует третий гол в ворота «Брентфорда».
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде победил «Брентфорд» в матче 19-го тура АПЛ — 3:1.

Счет на 13-й минуте открыл форвард хозяев Брайан Мбеумо. На 29-й минуте лондонцы отыгрались благодаря голу Габриэля Жезуса. Микель Мерино вывел гостей вперед на 50-й минуте, а окончательный счет три минуты спустя установил Габриэль Мартинелли.

«Арсенал» (39 очков) обошел «Ноттингем Форест» (37) и поднялся на второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.

«Брентфорд» (24) остается на 12-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
01 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:3
Арсенал
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 19 11 6 2 38-17 39
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 19 9 5 5 32-21 32
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 19 7 3 9 33-35 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 0 : 5
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 2
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 2 : 0
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 2
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 1 : 3
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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