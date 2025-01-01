«Брентфорд» и «Арсенал» сыграют в 19-м туре АПЛ 1 января

«Брентфорд» и «Арсенал» сыграют в 19-м туре чемпионата Англии в среду, 1 января. Матч пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Изучать ключевые события и результат игры «Брентфорд» — «Арсенал» можно в матч-центре «СЭ».

После 18 туров «Брентфорд» с 24 очками занимал 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Арсенала» — 36 очков и третья строчка.