«Брентфорд» арендовал голкипера «Мидтьюлланна»
Вратарь «Мидтьюлланна» Йонас Лессль перешел в «Бретнфорд». Английский клуб арендовал 32-летнего датчанина до конца сезона, сообщает сайт клуба.
Также «Брентфорд» летом может выкупить права на голкипера и заключить с ним контракт еще на год.
Лессль ранее выступал за «Генгам», «Майнц», «Хаддерсфилд» и «Эвертон». В текущем сезоне вратарь провел 19 матчей, в которых пропустил 20 мячей и 6 раз сыграл на ноль.
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