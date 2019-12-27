Брендон Роджерс: «Люди пытались ввязать «Лестер» в гонку с «Ливерпулем»

Главный тренер «Лестера» Брендон Роджерс прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче 19-го тура АПЛ. Разрыв между командами составляет 13 очков.

— Последние два матча мы провели против, пожалуй, двух лучших команд в истории премьер-лиги, — приводит слова Роджерса BBC. — В первом тайме нам не хватало терпения. Мы не дорожили мячом, а это означало, что нам подолгу приходилось обороняться. Игроки отдали все, что у них было. Это отличная обучающая игра для нас. Надо отдать должное «Ливерпулю», они действовали хорошо.

Сейчас мы находимся на половине пути. Имеем 19 игр в запасе. Люди пытались ввязать нас в гонку с Ливерпулем, но знаем, где мы находимся.