Брендан Роджерс: «Я очень счастлив в «Лестере», у меня нет причин искать работу в другом месте»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, как относится к слухам о возможном уходе в «Арсенал».

— У меня есть контракт с клубом до 2022 года, и до сих пор руководство не указало мне, что собираются уволить меня, — цитирует Роджерса Sky Sports. — Я думаю, что руководство очень довольно тем, как мы работаем. Как я уже сказал, я очень счастлив здесь, так что у меня нет причин искать работу в другом месте.

Всегда есть сплетни и спекуляции, но на данный момент нет причин, почему я хотел бы покинуть «Лестер». Я работаю с молодой группой игроков, которая имеет большой потенциал и хочет развиваться.