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Брендан Роджерс: «Стерлинг ушел из «Ливерпуля» в «Ман Сити» не из-за денег»

09:25
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Бывший главный тренер «Ливерпуля», теперь возглавляющий «Лестер» Брендан Роджерс рассказал о подробностях перехода нападающего Рахима Стерлинга из стана «красных» в «Манчестер Сити».

— Рахим перешел в «Манчестер Сити» не из-за денег, — приводит Goal.com слова Роджерса. — Если бы это был вопрос денег, то Стерлинг бы остался в «Ливерпуле». Он просто хотел стать как можно лучше. В тот момент у него появилась возможность пойти в команду с футболистами топ-уровня. Он перешел в «Ман Сити», хорошо развил свои качества и стал победителем, что прекрасно заметно по его игре. Когда Стерлинга нет в составе, команде Хосепа Гвардьолы чего-то не хватает. В Рахиме мне всегда нравилось, что он, даже будучи еще совсем юным парнем, уже знал, кем хочет стать.

Стерлинг перешел в академию «Ливерпуля» в 2010 году. В 2015 году «Манчестер Сити» купил англичанина за 63,7 миллиона евро.

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