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Брендан Роджерс: «Нужно начинать все сначала»

20:42
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (1:1). Теперь «лисы» отстают от лидера — «Ливерпуля» — на 10 очков.

— Всегда хочется выиграть на своем поле, — цитирует тренера BBC. — У меня нет претензий к своим игрокам. Просто «Норвич» показал хороший футбол, особенно в первом тайме.

Такое случается. Нельзя зацикливаться на этом результате, нужно двигаться вперед. Конечно, когда ты одерживаешь несколько побед подряд, то начинает складываться ощущение, что так будет продолжаться и дальше, но в футболе так не бывает вечно. Нужно начинать все сначала.

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