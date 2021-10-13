Брендан Роджерс может возглавить «Ньюкасл». «Сороки» готовы заплатить «Лестеру» за тренера 16 миллионов фунтов

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может возглавить «Ньюкасл». Новое руководство клуба считает североирландского специалиста приоритетным вариантом на должность главного тренера команды, сообщает The Guardian.

«Сороки» предлагают тренеру контракт на пять лет. В случае назначения Роджерса «Ньюкасл» должен будет выплатить «Лестеру» 16 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации.

По информации источника, главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс подаст в отставку после матча 8-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», который состоится 17 октября. Вероятнее всего, временно команду возглавит его помощник Грэм Джонс.