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Брендан Роджерс: «Лестеру» нет никакой нужды продавать Чилвелла. Он не продается"

17:18

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что «лисы» не намерены продавать защитника Бена Чилвелла, которым интересуется «Челси».

— Я не переживаю по поводу возможного ухода Бена Чилвелла, у нас нет никакой нужды продавать его, — цитирует Football Daily Роджерса. — Думаю, послание ясно: Бен Чилвелл не продается. Все очень просто.

В сезоне-2019/20 Чилвелл провел за «Лестер» 33 матча, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего англичанина в 40 миллионов евро.

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