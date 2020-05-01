Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил возможность перехода полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью в команду.

— Вокруг Фила сейчас много домыслов, — приводит Goal.com слова Роджерса. — Филиппе — замечательный футболист, большой талант, но он — один из тех, кто нам совсем не по карману. Если говорить о трансферах, то «Лестер» уже начал изучать рынок. По моим ощущениям, в этом году трансферное окно будет очень тяжелым, хотя сейчас я не могу сказать ничего конкретного.

Коутинью выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год, Роджерс возглавлял мерсисайдцев в период с 2012 по 2015 год.