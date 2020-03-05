Брендан Роджерс: «Когда ведешь со счетом 1:0, последние минуты становятся настоящей войной»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал выход команды в четвертьфинал Кубка Англии. «Лестер» в 1/8 финала обыграл «Бирмингем» со счетом 1:0.

— Это была тяжелая игра, — цитирует ВВС Роджерса. — Но наш гол был лишь делом времени. Мы доминировали во втором тайме, проводили много быстрых комбинаций. Это отличный футбол. Когда ты ведешь со счетом 1:0, последние минуты становятся настоящей войной. Но мы хорошо противостояли финальному натиску. В четвертьфинале с любым соперником будет тяжело.