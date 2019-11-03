Брендан Роджерс: «Чтобы оставаться среди лидеров, нужно уметь обыгрывать разных соперников»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс остался доволен победой над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче чемпионата Англии. Эта победа позволила «Лестеру» подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ.

— Очень горжусь своей командой, — цитирует ВВС Роджерса. — Нужно быть сильными морально, когда приезжаешь в гости к такому сопернику. Мы должны были воспользоваться своими шансами и сделали это. Важно, что не пропустили. Чтобы оставаться среди лидеров, нужно уметь обыгрывать разные команды, в том числе те, которые глубоко обороняются. Мы растем с каждой игрой. Для хорошей атаки нужно уметь и хорошо защищаться. Очень важно быть креативным. Игроки заслуживают большой похвалы. Болельщикам нравится следить за командой. Мы хорошо стартовали, но не должны зазнаваться.