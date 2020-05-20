Брендан Роджерс: «Будет жаль, если «Ливерпулю» не отдадут чемпионство. Эта команда заслужила титул»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, с 2012 по 2015 год возглавлявший «Ливерпуль», поделился мнением о ситуации в турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

— «Ливерпуль» определенно заслуживает титул в этом сезоне, — приводит beIN Sports слова Роджерса. — Эта команда была самой стабильной, самой лучшей в чемпионате, показывала футбол высшего класса. Будет очень жаль, если «Ливерпулю» не отдадут золото. Мерсисайдцы его заслужили. Также, будет жаль, если команда не сможет разделить радость победы с фанатами из-за пандемии, если станет чемпионом.

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 82 очками возглавляет турнирную таблицу. Ближайший преследователь — «Манчестер Сити» — отстает на 25 очков. Мерсисайдцам не хватает 2 побед для того, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

Ранее в СМИ сообщалось, что чемпионат Англии-2019/20 планируют возобновить в середине июня.