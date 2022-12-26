Кунья о переходе в «Вулверхэмптон»: «Я счастлив, как ребенок!»

Нападающий Матеус Кунья прокомментировал свой переход в «Вулверхэмптон» из «Атлетико».

«Я очень рад, что стал частью такого большого клуба. Мне интересно попробовать себя в АПЛ, я счастлив, как ребенок. Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги рассказал мне о том, насколько тут серьезный проект, и я верю этим словам. Также я верю в команду и новых одноклубников. Да, сейчас «Вулверхэмптон» в непростом положении, нужно набрать как можно больше очков. Но я уверен, что это возможно, с учетом того, насколько у нас качественные футболисты. Мы вернем команду на то место, которого она заслуживает», — приводит официальный сайт «волков» слова Куньи.

В воскресенье, 25 декабря «Вулверхэмптон» арендовал 23-летнего Кунью у «Атлетико» до конца сезона-2022/23 с обязательной опцией выкупа. После активации этой опции в силу вступит контракт бразильца с английским клубом до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Кунья сделал 2 голевых передачи в 17 матчах за «Атлетико».