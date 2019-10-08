«Брайтон» запретит посещать стадион трем фанатам за проявление расизма

«Брайтон» запретит посещение стадиона на длительное время трем болельщикам, который были уличены в проявлении расизма, сообщает BBC.

Два болельщика были выведены со стадиона во время матча против молодежной команды «Тоттенхэма» в сентябре. Их данные были направлены в полицию для дальнейшего расследования.

Третий болельщик был выведен со стадиона во время матча 8-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:0). Об обоих инцидентах сообщили другие болельщики «Брайтона».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр