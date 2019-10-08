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«Брайтон» запретит посещать стадион трем фанатам за проявление расизма

20:26
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«Брайтон» запретит посещение стадиона на длительное время трем болельщикам, который были уличены в проявлении расизма, сообщает BBC.

Два болельщика были выведены со стадиона во время матча против молодежной команды «Тоттенхэма» в сентябре. Их данные были направлены в полицию для дальнейшего расследования.

Третий болельщик был выведен со стадиона во время матча 8-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:0). Об обоих инцидентах сообщили другие болельщики «Брайтона».

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