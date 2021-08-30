«Брайтон» заплатил «Хетафе» отступные за Кукурелью
13:05
Полузащитник «Хетафе» Марк Кукурелья переходит в «Брайтон». Английский клуб уже заплатил за игрока 18 миллионов евро отступных, которые были прописаны в контракте, сообщает Sky Sports.
23-летний футболист вылетел в Англию для подписания контракта с новым клубом.
В сезоне-2020/21 Кукурелья провел 39 матчей в составе «Хетафе», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
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