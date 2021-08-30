Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Брайтон» заплатил «Хетафе» отступные за Кукурелью

13:05
Теги:

Полузащитник «Хетафе» Марк Кукурелья переходит в «Брайтон». Английский клуб уже заплатил за игрока 18 миллионов евро отступных, которые были прописаны в контракте, сообщает Sky Sports.

23-летний футболист вылетел в Англию для подписания контракта с новым клубом.

В сезоне-2020/21 Кукурелья провел 39 матчей в составе «Хетафе», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Комику Мирзализаде пожизненно запретили въезд в Россию
Как Орландо Блум сломал позвоночник
Умер актер театра и кино Артур Диланян
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд