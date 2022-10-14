«Брайтон» выйдет на матч с «Брентфордом» в футболках с поддержкой Мвепу. Он завершил карьеру из-за заболевания сердца

«Брайтон» выйдет на матч 11-го тура АПЛ с «Брентфордом» в специальных футболках с поддержкой полузащитника команды Энока Мвепу.

10 октября Мвепу завершил спортивную карьеру в 24 года из-за наследственного заболевания сердца. Руководство клуба пообещало оказать игроку необходимую помощь и поддержку в лечении.

Замбийский футболист перешел в «Брайтон» в 2021 году. Мвепу провел в АПЛ 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.