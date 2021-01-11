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«Брайтон» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв в серии пенальти клуб третьего дивизиона

01:34
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«Брайтон» в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Ньюпорт Каунти», который выступает в лиге 2, в серии пенальти — 1:1, 4:3 — пен.

Оба гола были забиты после 90-й минуты — отличились Соломон Марч и Адам Уэбстер, забивший в свои ворота.

Кубок Англии

1/32 финала

«Ньюпорт Каунти» — «Брайтон & Хоув» — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 3:4

Голы: Марч, 90 (0:1). Уэбстер, 90+6 — в свои ворота (1:1).

«Брайтон & Хоув»: Стил, Данк, Уэбстер, Уайт (Фелтман, 108), Гросс, Марч (Бернарду, 90+5), Биссума, Макаллистер (Преппер, 63), Мопей, Джаханбахш (Тау, 71), Зекири (Троссар, 63).

Судья: Мэйсон (Англия).

10 января. Ньюпорт. Стадион «Родни Пэрейд».

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