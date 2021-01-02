«Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью. Команды забили шесть мячей

«Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Англии -3:3.

«Вулверхэмптон» поднялся на 12-е место в таблице АПЛ, набрав 22 очка. «Брайтон» остался на 17-м месте, имея в активе 14 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 3:3 (1:3)

Голы: Конноли, 13 (1:0). Саисс, 19 (1:1). Берн, 34 — в свои ворота (1:2). Невеш, 44 — с пенальти (1:3). Мопей, 46 — с пенальти (2:3). Данк, 70 (3:3).

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн (Лаллана, 69), Уэбстер, Уайт, Марч, Биссума (Преппер, 46), Мопей, Троссар, Конноли (Зекири, 46).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Жоау Моутинью, Невеш, Витинья (Килман, 64), Траоре, Педру Нету, Силва (Отасови, 87).

Предупреждения: Биссума, 22. Берн, 58. Семеду, 90+1.

Судья: Кавана.

2 января. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».